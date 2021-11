Após sair do Fantástico, Tadeu Schmidt realiza sonho da esposa em viagem para ver aurora boreal

21/11/2021 | 15:11



Tadeu Schmidt já não faz mais parte do time de apresentadores do Fantástico, e enquanto o dia de se tornar oficialmente apresentador do Big Brother Brasil não chega, ele está curtindo as férias em grande estilo!

No Instagram, Tadeu compartilhou que está viajando com a esposa, e durante a viagem, eles conseguiram realizar um grande sonho dela de ver a aurora boreal. Na legenda da publicação, ele deixou clara a alegria por ter vivido este momento tão especial e falou sobre como o fenômeno é deslumbrante.

Eu queria uma viagem absolutamente diferente, pra marcar este momento absolutamente diferente na minha carreira. Se déssemos sorte, veríamos a aurora boreal? Mas nada era garantido, muita gente vem e não vê? Mas, se déssemos sorte, realizaríamos o SONHO DA VIDA da mulher da minha vida!!!! P***AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Que coisa mais lindaaaaaaaaa!!! Como este planeta é fantásticooooooooo!!! Você começa vendo uma faixa branca que parece uma nuvem. De repente, ela se torna verde, brilhante, e começa a dançar diante dos seus olhos!!! Que maravilhaaaaaaaa!!!! Um dia pra jamais esquecer!!! Lágrimas congeladas nos rostos?

Que grande conquista, né?