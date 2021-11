Rose Miriam usa camiseta com rosto de Gugu Liberato e filhos lançam campanha para incentivar doação de órgãos

21/11/2021 | 15:11



Neste domingo, dia 21, completam dois anos desde que Gugu Liberato nos deixou após um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Rose Miriam, viúva do apresentador, usou seu Instagram para homenageá-lo. Ela escolheu publicar uma foto ao lado das filhas gêmeas, Mariana e Sofia, e na legenda escreveu que sente saudades dele.

Os filhos do apresentador aproveitaram a data e lançaram uma importante campanha para incentivar as pessoas a se tornarem doadoras de órgãos. Segundo o vídeo publicado, a doação dos órgãos de Gugu após sua morte fizeram com que 50 pessoas pudessem viver. Em seu Instagram, Sofia escreveu:

Se passaram 2 anos de muita saudade de meu pai. Com a doação dos seus órgãos 50 pessoas tiveram uma nova chance de viver. Estamos lançando a campanha #50vidas, uma corrente do bem para conscientizar as pessoas sobre a importância de nos declararmos doadores de órgãos. Para participar é muito fácil. Basta escrever na palma da sua mão a #50vidas. Fazer um vídeo mostrando a sua mão e se declarando doador de órgãos. Convide um amigo para continuar essa corrente.

João Augusto, filho do apresentador, também compartilhou o vídeo, e escreveu:

Meu pai salvou #50vidas com a doação de seus órgãos, e hoje, após dois anos de seu falecimento, convidamos você a fazer parte dessa grande corrente do bem.