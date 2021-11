Real Madrid goleia o Granada com gol de Vini Jr e linda assistência de Casemiro

21/11/2021 | 14:45



Os brasileiros Vinícius Júnior e Casemiro brilharam neste domingo durante a vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Granada, no Estádio Nuevo Los Cármenes. O jovem atacante marcou o terceiro gol da goleada no jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o experiente volante ajudou a fechar o placar ao dar uma linda assistência para Mendy marcar. Outro destaque da partida foi o alemão Kroos, autor de dois passes para gol.

O resultado coloca o time comandado por Carlo Ancelotti na liderança provisória da liga nacional, com 30 pontos, ainda sob o risco de perder a posição para o Real Sociedad, que joga no final da tarde. O Granada, por sua vez, foi empurrado para dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos, em 18º lugar.

Os merengues complicaram a vida do adversário logo no início e abriram dois gols de vantagem na primeira metade do primeiro tempo, graças a duas assistências de Toni Kroos. Primeiro, o alemão deu um excelente passe para presentear Asensio, que marcou aos 19 minutos. Na sequência, aos 24, serviu Nacho Fernández, autor do segundo gol. Ainda na primeira etapa, Luiz Suárez diminuiu, aos 33.

Depois de sofrer nos minutos finais antes do intervalo, o Real voltou com muita intensidade para o segundo tempo, com Vinícius Júnior infernizando a defesa adversária. Empolgado, o atacante brasileiro ampliou o placar logo aos dez minutos, quando recebeu passe de Modric e só teve o trabalho de colocar a bola no fundo da rede.

Algum tempo depois, por volta dos 22 minutos, Vini saiu correndo do campo de defesa, em jogada iniciada com um chapéu, e só foi parado com uma falta dura, já na linha de fundo do campo de ataque. Responsável por parar o atacante, Monchu foi expulso. A partir daí, o Real teve domínio completo da partida. Então, aos 30 minutos, Casemiro encontrou espaço entre vários jogadores do Granada e enfiou um passe preciso. Mendy recebeu dentro da área e fechou o placar.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Sheriff pela fase de Grupos da Liga dos Campeões, antes de encarar o Sevilla no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O lanterna Granada joga contra o Athletic Bilbao na sexta-feira, em jogo que abre a 15ª rodada.