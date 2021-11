Luciano Huck, Angélica e Felipe Santana apresentação Emmy Internacional 2021

21/11/2021 | 14:10



A 49ª edição do Emmy Internacional contará com a presença de três brasileiros na lista de apresentadores - Luciano Huck, Angélica e o correspondente Felipe Santana. A premiação prestigia os melhores programas da televisão.

O anúncio foi feito através das redes sociais e movimentou a web. O apresentador do Domingão com Huck ficou super feliz com o convite e escreveu:

Uma honra apresentar parte da noite de gala do 49th International Emmy Awards. A premiação mais importante da televisão mundial.

A cerimônia acontece na próxima segunda, 22, em Nova York, nos Estados Unidos.