Thais Fersoza sobre vida sexual com Michel Teló: Sorte danada

21/11/2021 | 14:10



Thais Fersoza abriu a famosa caixinha de perguntas do Instagram e recebeu algumas perguntas intimas dos seguidores. Os internautas estavam curiosos para saber detalhes da vida sexual com Michel Teló, e não é que a atriz abriu o jogo?

Ao receber a pergunta: É cansativo casar e ter que transar toda semana?

Tata respondeu:

Honestamente? Acho uma sorte danada. Uma benção de Deus! Ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!

Questionada se gostava de usar lingeries, a esposa de Teló escreveu:

Amo! E tenho algumas gavetas dedicadas exclusivamente a elas.

Outra internauta quis saber: Quem toma iniciativa na hora do rala e rola?

Quem tiver com vontade naquele momento. As vezes um, as vezes o outro, as vezes os dois.

Thais e Michel são casados desde 2014. Eles são pais de Melinda e Theodoro.