Luciano entra na Justiça para impedir Netflix de citá-lo em documentário de Zezé Di Camargo; entenda o motivo!

21/11/2021 | 13:11



Luciano entrou com uma liminar na Justiça para impedir Netflix de citá-lo no documentário É o amor: Família Camargo. Segundo informações do colunista Leo Dias, a série teria como personagens principais Zezé Di Camargo, e a filha Wanessa.

O motivo principal do incomodo de Luciano teria sido o tratamento que ele recebeu da plataforma de streaming. Fontes do colunista afirmam que as gravações ocorreram ao longo do ano de 2020 na fazenda da família, no interior de Goiás. No entanto, o irmão e dupla de Zezé só teria sido chamado para dar depoimento no dia 4 de setembro de 2021, quando eles se apresentaram em São Paulo.

Ainda durante as gravações, a equipe da Netflix teria tentado três vezes fazer com que o sertanejo assinasse um documento autorizando uso de imagens de arquivo pessoal durante os episódios. Pedido negado pelo cantor.

