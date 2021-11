Esposa de Liminha acusa Nadja Pessoa de dar em cima do assistência de palco e ela se defende: Vai levar processo

21/11/2021 | 13:10



É correria, gritaria e confusão! No último sábado, dia 20, Fernanda Fiuza, esposa de Liminha, deu uma entrevista bombástica para a colunista Fábia Oliveira alegando que Nadja Pessoa teria mandando uma mensagem carinhosa para o assistente de palco às 23h30 da noite. Com a polêmica instaurada, a ex-A Fazenda se defendeu das acusações dizendo que ia processar a dentista.

Versão de Fernanda Fiuza

Para Fernanda, as intenções de Nadja não eram nada amigáveis. A esposa do assistente do SBT diz que o marido nunca foi próximo de Nadja, principalmente no nível de ter liberdade para mandar mensagem em um horário tão inconveniente.

Fernanda, por sua vez, já teve contato com Pessoa várias vezes, principalmente por ser amiga do ex dela, o cantor Vinicius D?Black.

- A cobra da Nadja Pessoa mandando mensagem, cantada às 23:30h em plena sexta-feira no direct do Instagram do meu marido. Eu que já atendi várias vezes essa cobra junto com o meu amigo D?Black que tenho maior carinho e respeito. Falei com ele ontem Me ligou de vídeo do celular Liminha. Mulherzinha baixa, ainda bem que D?Black saiu a tempo.

E continua:

- Não tem intimidade nenhuma para mandar recado para o Liminha. Gravou esses dias no Vem Pra Cá, sequer perguntou de mim, me conhece mais que Liminha, sabendo que por diversas vezes foi no meu consultório livre, fiz procedimentos para ela, e D'Black. Antes de ontem, D'Black me chamou no vídeo no camarim do celular do Liminha e ela manda uma carinha do nada para Liminha querendo puxar assunto sendo que nunca falou nada com ele.

Para tirar satisfação, o casal resolveu ligar para Nadja.

- Liminha ligou para ela do meu lado, falou [Nadja teria respondido], ei Liminha estou na academia. Aí ele perguntou você me mandou recado [no] direct, o que seria isso? Ela ria e não respondia. Aí entrei no meio e falei: Que negócio é esse sua cobra Naja de mandar recado para Liminha? Qual sua intenção Nadja? Ela, ué! Desligou o telefone na minha cara. Ela deve ter ficado 'puta' só pode porque D'Black foi três vezes no SBT essa semana, me ligou do celular do Liminha com maior carinho no vídeo porque ele sim tem respeito e gratidão pelas pessoas.

Versão de Nadja Pessoa

Também em entrevista para Fábia Oliveira, Nadja alegou que não foi ela a responsável por mandar mensagem para Liminha, e sim o administrador das suas redes sociais.

- Do nada, vem meu ADM e respondeu um direct, naquele dia, sabe? Que a gente foi para o Vem Pra Cá, ele [Liminha] me marcou em alguma coisa, e daí meu ADM sai respondendo todo mundo sabe? Todo mundo que manda direto ele vai lá e responde com uma carinha. Eu vou até dar print aqui, vou te mandar. E daí ela [Fernanda Fiuza] já tirou isso, conseguiram meu número, entendeu? Golpe, golpista, quer ser famosa.

Nadja se irritou tanto com a polêmica que está considerando processar Fernanda.

- Não sei se dou minha versão, ou já boto um processo nela, entendeu? Por difamação e calúnia. Porque eu estou com um advogado de mídia digital, que eu [já] vou jogar alguns processozinhos em algumas pessoas. Eu vou até ligar pra ele [advogado] aqui, vou conversar com ele sobre isso. Isso aí é querendo fama, entendeu? Aí quer me usar, aí viu uma oportunidade e caiu em cima dela. Eu tenho uma perseguição com a porra desse povo, que não consegue ser famoso por conta própria, aí vem usar a pessoa, aí vai levar um processo.

E finaliza:

- Isso é ridículo, Deus que me perdoe, mas o Liminha? Pelo amor de Deus.