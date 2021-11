Angélica e Luciano Huck vão apresentar Emmy Internacional 2021

21/11/2021 | 12:18



Três brasileiros estão entre os apresentadores da 49ª edição do Emmy Internacional, premiação que reconhece programas e profissionais da televisão. O casal Angélica e Luciano Huck, além do jornalista Felipe Santana, correspondente da Globo nos Estados Unidos, vão integrar o time de hosts da cerimônia.

O evento ocorre nesta segunda-feira, 22, em Nova York, e conta com um time de apresentação formado, ainda, por atores americanos, britânicos e canadenses, conforme anunciou a organização do prêmio neste sábado, 20, no Instagram.

Cinco produções brasileiras concorrem a um troféu, sendo quatro delas da Globo: a novela Amor de Mãe, a série Diário de um Confinado, a minissérie do Globoplay Todas as Mulheres do Mundo e o documentário Cercados.

Por fim, Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem, produção da Netflix, disputa a categoria Melhor Programação Artística. Clique aqui para conferir a lista de finalistas.

O apresentador Luciano Huck celebrou a oportunidade de apresentar esse grande prêmio da TV. "Uma honra apresentar parte da noite de gala do '49th International Emmy Awards'. A premiação mais importante da televisão mundial", disse ao compartilhar o anúncio da participação dele.