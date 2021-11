Geraldo Luís passa por cateterismo após dor no peito: Susto

21/11/2021 | 11:10



Geraldo Luís pegou todo mundo de surpresa ao revelar que passou por um cateterismo logo após sentir dores no peito e mal estar durante a semana. Passado o susto inicial, o apresentador do Balanço Geral usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques no hospital e avisar que foi diagnosticado com placas obstrutivas de gorduras nas artérias do coração. Geraldo está bem e continuará com o tratamento acompanhado de médicos.

Ontem passei por susto pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal estar que já sentia durante a semana toda. Fui para o hospital Vila Nova Star onde fui prontamente atendido pela minha médica e sua equipe. Passei por vários exames e um cateterismo cardíaco, que diagnosticou placas obstrutivas de gorduras nas artérias do meu coração (coronárias). Minha diabetes há algumas semanas apresentou descontrole, e todos sabem do cuidado que tenho. Minha pressão durante a semana também ficou alta. De acordo com a equipe médica, foi definido que o tratamento agora segue com médicos e algumas mudanças necessárias de hábitos de vida. Já estou em casa e bem. Vida que segue e mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes, escreveu.