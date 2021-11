Após goleada para o Watford, Manchester United anuncia demissão de Solskjaer

21/11/2021 | 09:18



O Manchester United anunciou no início deste domingo a demissão do treinador Ole Gunnar Solskjaer, que há tempos vivia um momento de pressão no comando do clube. Depois de bancar a permanência do norueguês mesmo com resultados incômodos como a goleada por 5 a 0 sofrida para o Liverpool e a derrota por 2 a 0 no clássico contra o City, a diretoria optou por não dar sequência ao trabalho após o time perder por 4 a 1 para o Watford, apenas 16º colocado do Inglês, em partida disputada no último sábado.

Ex-atacante, Solskjaer foi ídolo do United como jogador, tanto que atuou no time por 11 temporadas e fez história ao marcar o gol do título da Liga dos Campeões em 1999. Já aposentado, assumiu o comando técnico interinamente em 2018, após a saída de José Mourinho, e foi efetivado pouco tempo depois, com a missão de recolocar o clube no caminho das glórias.

"É com pesar que chegamos a esta difícil decisão. Apesar das últimas semanas terem sido desapontadoras, elas não podem apagar o trabalho feito nos últimos três anos para reconstruir as bases para um sucesso a longo prazo", comunicou a diretoria. "O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não só pela sua história como jogador, mas como um grande homem e um treinador que nos proporcionou muitos grandes momentos. Ele será para sempre bem-vindo de volta a Old Trafford como parte da família do Manchester United", completou em outro trecho do comunicado.

Na atual temporada, a expectativa aumentou muito com a contratação de Cristiano Ronaldo, mas as atuações da equipe não foram como a torcida esperava. Hoje, o time ocupa apenas a sétima colocação do Campeonato Inglês, com 17 pontos conquistados em uma campanha cheia de oscilações. Apesar disso, está na liderança do Grupo F da Liga dos Campeões, mas a chave está bastante equilibrada.

Com a saída de Solskjaer, outro ex-jogador do Manchester assume o cargo de treinador interinamente. A função ficará com ex-meio-campista Michael Carrick, que vinha atuando como auxiliar do norueguês. Nomes como Zinedine Zidane, sem clube, e Erik ten Hag, técnico do Ajax, estão sendo especulados na imprensa internacional como opções de novo treinador.