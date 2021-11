Vitória do Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/11/2021 | 09:25



Seja qual for o resultado das prévias do PSDB neste domingo, com vitória do governador João Doria (São Paulo) ou do governador Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), já é possível dizer com segurança que o Grande ABC sairá vencedor da disputa interna da legenda.

Nesse sentido, é necessário enaltecer o grande empenho político dos prefeitos Orlando Morando (São Bernardo) e Paulo Serra (Santo André) para que a região pudesse estar presente e valorizada nas duas principais pré-campanhas do PSDB. Morando apoiou desde o primeiro momento o nome de Doria, enquanto que Paulo coordenou em São Paulo a pré-candidatura de Leite.

Como dizem os governadores em entrevista exclusiva que este Diário traz na edição deste domingo, Morando e Paulo Serra contribuíram com suas experiências no comando das duas maiores cidades da região e na construção de um projeto nacional que será desenhado pela sigla a partir do resultado da eleição interna do PSDB. E, quem for o vencedor, levará para o alto comando das decisões o seu aliado do Grande ABC. Fato é que a região ganhou ainda mais visibilidade, do ponto de vista nacional, e passou a atrair mais os holofotes dos políticos.

E, com esta entrevista, o Diário mais uma vez cumpre seu papel histórico e democrático de representar e defender os interesses do Grande ABC, trazendo à luz os anseios da população das sete cidades e cobrando ações das autoridades. Os dois garantiram um olhar diferenciado e estratégico para a região em seus possíveis planos de governo, caso vençam as prévias. Dessa forma, as palavras de Doria e Leite já podem ser consideradas como um compromisso assumido com a nossa população. Se quer disputar a Presidência, precisa antes olhar para a região que representa o quarto maior PIB do Brasil e que reúne quase três milhões de habitantes. Agora, é esperar o resultado e cobrar. Por isso que, nessas prévias, o Grande ABC já venceu.