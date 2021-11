Ituano domina Tombense e coroa acesso com o bicampeonato da Série C

20/11/2021 | 20:01



Com vitória por 3 a 0 diante do Tombense-MG, o Ituano coroou a campanha do acesso com o título do Campeonato Brasileiro Série C. Na tarde deste sábado, recebeu os mineiros no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e venceu com gols de João Victor, Igor Henrique e Iago Teles. Esta é a segunda conquista do torneio do time do interior paulista, que já foi campeão em 2003. O resultado deu a taça ao Ituano porque no primeiro jogo os times empataram por 1 a 1.

Indo para sua quinta participação na Série B, o Ituano termina a terceira divisão com 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas. O clube ainda teve o melhor ataque com 37 gols. Além de Ituano e Tombense, Criciúma-SC e Novorizontino também garantiram o acesso.

Na partida deste sábado, o Ituano se mostrou mais organizado e objetivo. Conseguiu abrir o placar no primeiro tempo com João Victor, aos 22 minutos, em chute que contou com falha grotesca do goleiro Felipe Garcia.

No segundo tempo, os paulistas ficaram ainda mais tranquilos com o gol de Igor Henrique, que recebeu passe na pequena área e só completou aos 11 minutos. Nos minutos finais, o Ituano jogou com um a mais e ainda fechou o placar aos 50 minutos. Após escanteio, Iago Teles ficou com rebote dentro da área e fechou a conta.