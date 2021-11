Isolado, vereador Minhoca se afasta de Paulo Serra e se aproxima de João Doria

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/11/2021



O vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca (PSDB) é o único, entre os seis parlamentares da legenda na cidade, que irá com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nas prévias para a escolha do candidato a presidente da legenda. Os outros cinco irão com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que tem em seus principais coordenadores da pré-campanha o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

No mês passado, o vereador andreense publicou, em sua página no Instagram, uma foto ao lado do presidente estadual do PSDB e atual secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, aliado de primeira hora de Doria. No texto, Minhoca agradeceu a atenção do secretário. “Conte comigo, meu amigo. Agradeço a nossa conversa e vamos juntos, porque somos de verdade”, disse na postagem.

No começo desta semana, Minhoca espalhou no grupo de vereadores do PSDB um áudio em que o governador de São Paulo agradece o apoio do parlamentar: “Muito obrigado, Minhoca. Vamos juntos e vamos para a vitória. Abração”, disse Doria na mensagem.

Reeleito em 2020 usando a marca ‘Paulinhoca’, o vereador chegou a ser líder do governo na Câmara de Santo André, mas deixou o posto em agosto.

Ao Diário, Minhoca confirmou apoio ao governador paulista nas prévias. “Meu voto é do João Doria. Estou conversando dia sim, dia não com o governo do Estado. O pessoal acendeu para a gente um espaço, um contato maior”, afirmou o vereador, que contou que na terça-feira irá se reunir com Vinholi e com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes.