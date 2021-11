Um mês após o nascimento das filhas, Nanda Costa publica relato emocionante do parto

20/11/2021 | 19:10



Mamães coruja! No dia 19 de outubro Nanda Costa deu à Luz Kim e Tiê, as gêmeas fruto de seu relacionamento com Lahn Lahn. As pequenas vêm encantando os internautas nas publicações que o casal compartilha, e um mês após o nascimento das pequenas, Nanda decidiu compartilhar um relato de seu parto.

Junto de uma foto das pequenas assim que nasceram, Nanda escreveu:

Ontem fez um mês que nascemos! Sem dúvida é o momento mais desafiador e intenso da minha vida. Tive uma gravidez tranquila, nunca me senti tão bem em toda minha vida. Mas, de repente, minha pressão subiu, meus rins começaram a parar e, com 35 semanas e 3 dias de gestação, precisamos antecipar o parto. Pré eclampsia! Minha obstetra foi precisa, cirúrgica e, graças a Deus, salvou a minha vida! Minha mulher não saiu do meu lado um segundo sequer. Kim Foi a primeira a nascer e, para nossa surpresa, pesando menos do que imaginávamos: 1.815 Kg. Nasceu lindamente, respirando sozinha e com a mãozinha esquerda erguida?

Ao vê-la, Lan bateu palma e gritou: chora, Kim e nossa menina estreou com um choro forte e potente. Exatamente um minuto depois, veio Tiê, com os olhos bem abertos como quem diz: chegamos, mamães, que que tá pegando? Tiê chegou pesando 2,220kg e foi para o quarto com a gente. Já Kim, precisava ganhar peso e foi para UTI.

Quanto a mim, fiquei internada uma semana para controlar a pressão e me recuperar. Nasci mãe no susto e padecer no paraíso nunca fez tanto sentido. Tive que me dividir entre quarto, UTI e passagens pelo Lactário para tirar leite e alimentar a pequena Kim, que chegou a 1,600kg. O hospital/maternidade está em obra e, dois dias depois do parto, entre essas idas e vindas, fiquei presa no elevador, o que aumentou ainda mais a minha pressão e potencializou meu puerpério. Tiê e eu recebemos alta 5 dias após o parto. Kim só receberia alta quando alcançasse pelo menos 2kg.

Depois, em uma nova publicação, ela continuou, aproveitando para agradecer pela rede de apoio que tem:

Não sabíamos quanto tempo poderia levar. Em alguns dias ela ganhava, em outros perdia. Cada grama era muito comemorado, muito mesmo. Dias de muita chuva e muito choro no Rio de Janeiro, mas, como a Lan sempre diz, "um barco não navega sem tempestade". Até que no primeiro dia de sol, ela veio pra casa e reencontrou a irmã depois de duas semanas. Foi mágico e, talvez, o melhor dia dos últimos 30.

Tem uma parte da vida que a rede social não mostra e como estamos vivendo tempos de julgamentos cada vez mais difíceis, às vezes preferimos focar em compartilhar as alegrias. Mas hoje, eu escolhi dividir o quão difícil foi e tem sido... Um dia após receber alta , precisei reinternar, desta vez, na UTI. Minha pressão chegou a 180x90, imagina isso pra uma pessoa que sempre teve a pressão 90x60.

Graças a Deus tenho uma rede de apoio maravilhosa, médicos incríveis, minha mãe (que hoje entendo, amo e admiro mais do que nunca), minha sogra, meus amigos, as dindas e dindos das minha filhas, a minha mulher, que amo cada dia mais e mais, e, claro, as minha filhas por terem nos escolhido, Lan e eu, por terem aguentado firme e atravessarem esse turbilhão nos trazendo doçura e leveza e muito trabalho (essa parte nós já sabíamos, mas trabalho nunca foi problema pra gente, né Love?) Tenho muita gente pra agradecer, mas vou fazendo isso aos poucos. E quer saber? Mesmo sabendo que seria assim, faria tudo de novo pra receber a benção que é ter Kim e Tiê nas nossas vidas. Obrigada a todos pelas mensagens de amor. Obrigada Deus, deusas e todos os Orixás! Obrigada médicos, terapeutas, enfermeiros, técnicos e todo universo. Obrigada Lan, havia de ser com você, só tinha de ser com você! Te amo pra sempre. Para todas as mães e puérperas, o meu melhor abraço! Estamos juntas. Ah, e as meninas estão super bem e gordinhas, Amém.