Flip book’s andreenses. Memória na era digital. Com vocês, uma escola, um teatro...

“Mesmo que você não saiba o que é um flip book, com certeza já deve ter visto um. Eles são aqueles livrinhos (no diminutivo mesmo, pois a maior parte deles é pequena no formato!) que quando folheados rapidamente com o polegar criam um curto desenho animado.”

Assimilaram a dica do Quindim Blog? Então, vamos à segunda lição: o que é flip book digital? A resposta está nos links abaixo, repassados à Memória por um novo colaborador da memória, Dilson de Oliveira Nunes, que se apresenta:

- Sou o Dilson, aquele que o escritor, meu amigo e ex-colega de escola, Milton Martins mencionou sobre o trabalho editorial que venho fazendo há dois anos pela memória do Ginásio Estadual Amaral Wagner, de Utinga, Santo André.

- Na realidade é um flip book digital publicado na web. Abaixo, o link de acesso da edição de 32 de O Ginasiano. https://online.fliphtml5.com/umpdp/ynyf/?1635351327455

- Quero agradecer esta página Memória pela colaboração em divulgar nosso grupo de septuagenários ginasianos. O grupo se reúne semestralmente desde 2017, 60 anos depois, só interrompido durante a pandemia.

- Também publico flip books sobre o Grupo Teco de Teatro e Comunicação. Grupo premiadíssimo e digno representante do Teatro Amador em Santo André. Já estamos na edição 6. Abaixo, os links para as duas primeiras edições: https://online.fliphtml5.com/umpdp/wdpr/ e

https://online.fliphtml5.com/umpdp/olfp/

Nota da Memória – Feitas as apresentações, destacamos a importância deste trabalho do colega Dilson de Oliveira Nunes.

Diário há meio século

Domingo, 21 de novembro de 1971 – ano 13, edição 1696

Manchete – Tragédia no Rio mata dezenas de pessoas

O viaduto em construção na Avenida Paulo de Frontin ruiu, enterrando um considerável número de veículos. Há dezenas de cadáveres sob as 550 toneladas de concreto.

Arte (Enock Sacramento) – Sinval Correia Soares concluiu painel de 16 m² em madeira no saguão do edifício da Rua Amazonas com Rua Espírito Santo, em São Caetano.

Aloísio Domingos dos Santos abre a exposição de pinturas Quixoxe no saguão do Teatro Municipal de Santo André.

Ribeirão Pires projeta salão de arte contemporânea, iniciativa de Hércules Gola, secretário municipal de Turismo.

Em 21 de novembro de...

1951 – Delegacia de Polícia de São Caetano realizava campanha contra jogos ilícitos, constatados em clubes e casas comerciais.

1956 – Estava sendo lançado no mercado nacional um novo carro brasileiro, o DKV-Vemag.

Duas equipes representavam o futebol profissional do Grande ABC: São Bento, de São Caetano, e Corinthians, de Santo André.

Na Primeira Divisão, o São Bento ia mal das pernas e voltava a perder no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano: 1 a 0 para a Portuguesa.

Pela Segunda Divisão, o Corinthians sofria nova derrota, em Guaratinguetá: 3 a 1 para a Esportiva. O time andreense era o ‘lanterna’ da competição.

1966 – Criado o INPS (Instituto Nacional da Previdência Social), reunindo os vários Institutos, como o dos Industriários, do antigo IAPI.

1976 – Setor de Seguros Sociais do INPS, de São Caetano, passa a funcionar em novas instalações: Rua Manoel Coelho, 284.

1991 – Depois de dez dias, termina a greve dos funcionários da Cofap. A empresa mantém as 1.000 demissões, mas aumenta o valor das indenizações.

Hoje

- Dia Nacional da Homeopatia

- Dia da Vida Religiosa de Clausura

- Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação

Santos do dia

- Nossa Senhora da Escada

- Alberto de Lovaina

- Celso

- Gelásio I. Papa. Faleceu em Roma no ano 496.

