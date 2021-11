Espírito natalino

Heitor Agricio

21/11/2021



A união de forças vai tornar mais alegre o Natal das famílias carentes da região. O grupo ABC Solidário - Empresários Contra a Fome vai promover um jantar-show, dia 7 de dezembro, no Espaço Win, em Santo André, para a compra de cestas natalinas e brinquedos que serão distribuídos nas comunidades carentes.

O evento será marcado pela apresentação de coral e orquestra executando músicas natalinas e o show Hello Adele Tribute, uma homenagem à artista britânica feita pela cantora Stephanie Lii.

O empresário Luiz Américo, proprietário do Restaurante Baby Beef Jardim, explicou que a ação, que recebeu o nome de Sonhos de Natal, um Jantar Show Solidário foi inspirada na iniciativa realizada em junho, quando o grupo se mobilizou para a compra de cestas básicas destinadas a pessoas afetadas pela Covid-19. “Nós arrecadamos 68 toneladas de alimentos, que foram divididas em 4.500 cestas básicas”, contou Luiz Américo.

Segundo ele, naquela ocasião 125 empresas do Grande ABC se uniram para que a campanha se tornasse um sucesso. “Por estar no segmento de festas e eventos, nós conseguimos juntar aquele grupo de empresários, que queriam ajudar e não sabiam como, e canalizamos essa energia para essa causa”, contou. “Agora estamos voltados para o fim do ano. E nada melhor do que oferecer uma cesta de Natal”, completa.

Para participar do Sonho de Natal, os empresários poderão adiquirir cotas que variam de R$ 2.000 a R$ 6.000. E parte do valor arrecadado será destinado para a compra das cestas e dos brinquedos. “Firmamos uma parceria com a Estrela (brinquedos) e a com a Real Cestas. É importante dizer que cada cesta custa R$ 66 e que quem quiser doar mais, será muito bem recebido”, destaca. Outra opção é a compra individual do convite para o jantar, que custa R$ 300.

O Sonho de Natal é organizado pelo Grupo Baby Beef Jardim, Casacon e Macla Empreendimentos e Participações, e conta com um grupo de empresas parceiras, dentre elas o Diário.

“Penso que ajudar ao próximo é uma coisa natural. Se cada um fizer um pouco, dá para juntar bastante. Me sinto muito bem com essa iniciativa. É uma satisfação muito grande estar ajudando no Natal de quem mais precisa”, pontua Luiz Américo.