Após ganhar estrela na Calçada da Fama, Salma Hayek revela que quase foi morta em Hollywood

20/11/2021 | 17:11



Salma Hayek recebeu umas da homenagens mais tradicionais entre as celebridades - uma estrela na Calçada da Fama. A atriz de Frida e Eternos, fez um discurso emocionado falando sobre o período difícil que passou no início da carreira em Hollywood.

- Lembro-me do estúdio me dizendo muitas vezes: Por que você não volta para as novelas [mexicanas]? Você nunca vai encontrar um emprego aqui. E, claro, esta mesma noite, eu quase fui morta. Então eu disse: Ninguém me quer aqui. Eles me querem no meu país. Mas eu fiquei. Eu fiquei.

E continua:

- Quero dizer a todos que estão aqui, a todos os meus adoráveis â??â??fãs: se vocês se perguntarem o que me deu coragem para ficar, digo que foram vocês porque embora eles não me conhecessem, aqui em Hollywood, os estúdios, todos os Os latinos que estão nos Estados Unidos sabiam quem eu era. Eles entenderam que eu vim aqui com sonhos como eles.

Além dos colegas de elenco da Marvel Studios, Salma posou para fotos ao lado do marido François-Henri Pinault, sua filha Valentina, e Adam Sandler.