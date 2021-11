Camila Pitanga: 'minha vida ou quem eu amo não tem a ver com o outro'

20/11/2021 | 16:50



A atriz Camila Pitanga exalta a própria maturidade, que a permitiu estar inteira e mais conectada a si como nunca antes, agora com 44 anos. Essa pulsão a faz se posicionar mais, principalmente quando recebe comentários negativos e ataques relacionados à vida pessoal dela, que foi o que ocorreu recentemente.

Quando assumiu o namoro com o professor Patrick Pessoa em outubro, dez meses após terminar o relacionamento de dois anos com Beatriz Coelho, a artista foi alvo de questionamentos grosseiros sobre a própria sexualidade.

Em entrevista à revista Claudia, ela contou como lida com esses julgamentos. "Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir mão da liberdade, seja a minha, seja a de quem me cerca, seja a de quem pensa diferente de mim. Quando pessoas acham que têm autoridade para serem preconceituosas sem pudor, a gente não pode recuar", disse.

Segundo ela, foi a maturidade que a fez entender como reagir. "Nada como ter a idade que tenho para entender que a minha vida ou quem eu amo não tem a ver com o outro."

Para Camila, "não recuar" não tem a ver com dar "lição de moral para ninguém". O que ela busca é que haja respeito mútuo, porque só assim "teremos uma vida mais interessante, colorida e plural".

A atriz está em uma nova fase também da carreira após encerrar 25 anos de trajetória na Globo e assinar contrato com a HBO Max. "Uma separação pode ser feita com muito amor, muito cuidado, respeito, gratidão, para se ganhar um novo contorno de aliança, é nisso que estou apostando", disse ela em entrevista ao Estadão.