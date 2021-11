Juventus vence Lazio com 2 gols de pênalti de Bonucci e se estabiliza no Italiano

20/11/2021 | 16:18



A Juventus contou com dois pênaltis convertidos por Bonucci para vencer a Lazio por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma, neste sábado, e conquistou mais estabilidade para a sequência da temporada. Depois da parada para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, a vitória deste final de semana, em jogo válido pela 13ª rodada, deu sequência à reação iniciada na liga nacional há duas semanas.

Antes da pausa, a Juve encerrou uma série de três jogos sem vitória no Italiano ao vencer a Fiorentina por 1 a 0. Agora mais confortável, em sexto lugar, com 21 pontos, a equipe pode até começar a sonhar com maiores objetivos. A pontuação atingida é a mesma da Lazio, que segue na frente, em quinto, porque tem vantagem no saldo de gols.

O início do primeiro tempo foi muito truncado. A Lazio tentou assumir o comando da partida e teve algumas aparições no campo de ataque, mas parou na defesa adversária na hora de tentar finalizar. Já a Juve, sem grande produção ofensiva, contou com um pênalti cometido por Danilo Cataldi e convertido por Bonucci para abri o placar, aos 16 minutos .

A rede não voltou a ser balançada antes do intervalo. Na volta, os times deram sinais de que fariam um segundo tempo movimentado, já que ambos começaram criando chances interessantes. Bonucci finalizou com perigo pela Juventus e Felipe Anderson pela Lazio. No fim das contas, a postura defensiva adotada pelo time de Turim na sequência freou as jogadas ofensivas do adversário, e um novo pênalti convertido por Bonucci, aos 36, garantiu a vitória.

O próximo compromisso da Juventus será contra o Chelsea, na próxima terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Stamford Bridge. O duelo seguinte é contra o Atalanta, pelo Campeonato Italiano, no sábado que vem. A Lazio, por sua vez, enfrenta o Lokomotiv na quinta-feira, pela Liga Europa, antes de encarar o Napoli na liga nacional, no domingo.