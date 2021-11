Santo André inaugura Escola Parque, na Vila Palmares

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 15:31



No feriado da Consciência Negra, Santo André inaugurou mais uma unidade de Escola Parque na cidade, dessa vez no bairro Vila Palmares. O equipamento é o quinto do município e oferece espaços de lazer, esporte, educação e cultura para população ao entorno. No local estão integrados outros equipamentos públicos, como a Praça Padre Rubens e as EMEIEFS (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Luiz Gonzaga e Profª Sonia Aparecida Marques, e ainda conta com duas quadras esportivas, um playground para crianças e bancos e mesas disponíveis na praça.

Ao todo foram investidos mais de R$ 2,6 milhões na obra, que também realizou a revitalização em diversas áreas do complexo, entre outros os serviços realizados estão: pintura, manutenção, cobertura de áreas de acesso, reforma na cozinha e vestiário, fechamento com gradil, instalação de pavimento nas calçadas ao entorno, entre outros serviços.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) participou do evento de inauguração ao lado de outras autoridades do paço e da câmara municipal e falou sobre a importância da construção desse novo conceito de Escola Parque na cidade. "Conseguimos entregar cinco unidades com esse conceito (de escola parque) em várias regiões do município. Em todos os lugares que tivermos a oportunidade de ampliar esses espaços de educação com atividades culturais e esportivas, iremos fazer”, argumentou o chefe do executivo. As outras unidades estão localizadas nos bairros Jardim Guarará, Cata Preta, Parque Erasmo Assunção e Jardim Santo Alberto.

A Escola Parque Palmares Luiz Zacarias de Araújo recebeu esse nome em homenagem ao bairro onde está localizada e ao pai do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias de Araújo Filho (PTB), de mesmo nome do pai. Luiz foi um dos primeiros moradores e comerciantes da Vila Palmares, e atuou em causas sociais e no desenvolvimento no bairro.

Durante o evento, o prefeito Paulo Serra falou sobre a importância de homenagear à família Zacarias. “De maneira muito especial decidimos homenagear o pai do nosso vice-prefeito, que não é apenas o vice da cidade, mas também é nosso amigo. Seu pai lutou a vida inteira por essa região, e nada mais justo do que colocar seu nome nesse equipamento que chega para melhorar a vida das pessoas”, finalizou o prefeito.

O vice-prefeito, que foi acompanhado da mãe, esposa e do filho, também vereador Lucas Zacarias (PTB), também falou sobre o gesto. “Fiquei muito surpreso com a homenagem do prefeito. A minha parceria com o Paulo aconteceu por conta do meu pai, na época que era candidato a prefeito. O Paulo foi na minha casa conversar comigo, e o meu pai deu a sua benção para ingressarmos na carreira política. Esse gesto reconhece que a nossa parceria deu certo”, ressalta o vice.

