Policial militar morre em tiroteio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio

20/11/2021 | 15:08



Um policial militar morreu depois de ser atingido em um tiroteio na manhã deste sábado, 20, em uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, ficou ferido quando participava de uma ação policial no bairro Itaúna, no Complexo do Salgueiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar, de São Gonçalo, faziam patrulhamento pela manhã na região, quando foram atacados a tiros por criminosos. Houve tiroteio e cerco aos criminosos, quando o sargento foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre presos ou outros feridos. Os demais agentes envolvidos na ação apreenderam um fuzil.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do policial, que deixa mulher e dois filhos. O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva estava na corporação desde 2006.

Em outro episódio de violência, um corpo foi encontrado em um automóvel com marcas de tiros, estacionado numa rua da Cidade Nova, bairro da região central da capital fluminense. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º Batalhão da PM, de São Cristóvão, foram acionados na manhã deste sábado, 20, mas já encontraram a vítima morta dentro do carro. A área do crime foi isolada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia já foi realizada no local, e os agentes buscam informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.