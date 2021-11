Com gol de João Pedro, Watford massacra United e aumenta pressão sobre Solskjaer

20/11/2021 | 14:59



A crise vivida pelo Manchester United ganhou um novo episódio desagradável neste sábado, em uma partida encerrada com protagonismo brasileiro no Vicarage Road. O jovem atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense, saiu do banco de reservas e marcou o terceiro gol do Watford na goleada por 4 a 1 aplicada sobre o time comandado por Solskjaer, agora mais pressionado do que nunca.

O jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês deixou o Watford na 16ª colocação, com 13 pontos, um pouco mais aliviado na briga contra o rebaixamento. A situação do algoz, integrante da parte inferior da tabela, é mais um fator que potencializa a má fase vivida pelo United, atual sétimo colocado, com 17 pontos.

O início da partida já rendeu boas emoções aos torcedores, com um pênalti marcado a favor do Watford logo aos cinco minutos. De Gea defendeu a cobrança de Sarr e Femenía fez no rebote, mas o VAR anulou a cobrança após constatar que o meia espanhol invadiu a área. Na segunda tentativa, De Gea defendeu de novo, dessa vez sem entregar a sobra.

Como de costume, o United encontrou dificuldade para achar espaços na defesa adversária, apostando em raras oportunidades nas quais a bola chegava em Cristiano Ronaldo, bem marcado pelo Watford, que abriu o placar aos 27 minutos, com um gol marcado por King. A partir daí, o jogo ficou aberto, tanto que cada goleiro fez um boa defesa antes de Sarr ampliar para o time da casa, aos 43, ao acertar um chute cruzado.

A esperança da virada do United foi acendida aos quatro minutos do segundo tempo, quando Ronaldo escorou para Van de Beek completar para o gol, diminuindo a diferença no placar. Com muita dedicação, o craque português conseguiu protagonizar um momento de pressão durante os dez primeiros minutos, com boas investidas, mas viu a situação se complicar aos 24, momento em que Maguire foi expulso.

Mesmo com um a menos do lado visitante, a bola continuou chegando aos pés de Cristiano Ronaldo, que criou outras boas chances e até balançou a rede, mas estava impedido. O tempo foi passando e o cansaço começou a bater. Quem não estava nada cansado era João Pedro, que entrou aos 31 minutos no lugar de Louza, e acabou com a expectativa da virada ao receber na área e chutar no canto de De Gea para marcar o terceiro, aos 46. Quatro minutos depois, Dennis fechou o placar.

OUTROS JOGOS - A derrota do United foi bem aproveitada pelo Wolverhampton, que venceu o West Ham por 1 a 0, com gol marcado por Jimenez, e subiu para a sexta colocação, com 19 pontos, ultrapassando o time de Manchester. Já o West Ham estacionou em terceiro lugar, com 23 pontos, ainda com chances de ser ultrapassado.

Cheia de gols, a rodada da manhã deste sábado teve dois incomuns empates por 3 a 3, um entre Burnley e Crystal Palace e outro entre Newcastle e Brentford. Além disso, o Aston Villa venceu o Brighton por 2 a 0 e o Norwich bateu o Southampton por 2 a 1.