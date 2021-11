Teto de mansão de Leonardo e Poliana Rocha desaba com chuva

20/11/2021 | 14:10



Poliana Rocha, esposa de Leonardo, levou um susto ao ver que parte do teto de sua casa em Goiânia desabou com a chuva. Nas redes sociais, a influenciadora publicou uma série de vídeos do estrago.

Nas imagens, ela explica:

- A calha entupiu, entrou folha. Choveu muito hoje, o dia inteiro e o teto de gesso desabou. Minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nada nela, graças a Deus!

Apesar do susto, ninguém se machucou. Ainda bem, né?