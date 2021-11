Dortmund vence Stuttgart, aproveita tropeço do Bayern e se aproxima da liderança

20/11/2021 | 14:00



O Borussia Dortmund aproveitou a derrota por 2 a 1 sofrida pelo Bayern diante do Augsburg, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Alemão, e conseguiu se aproximar da liderança. Com uma vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart no Signal Iduna Park, neste sábado, o time comandado por Marco Rose diminuiu para um ponto a distância em relação aos bávaros.

Depois de entrar na pausa para a disputa das Eliminatórias com uma derrota para o Ajax na Liga dos Campeões e outra para o RB Leipzig no Alemão, a equipe aurinegra retornou bem do período sem jogos e agora tem 28 pontos, em segundo lugar, contra 29 do líder Bayern. Já o Stuttgart é o 16º colocado, com apenas dez pontos.

Ainda sem Haaland, se recuperando de lesão, o Dortmund sofreu um pouco diante do adversário da parte inferior da tabela. Depois de um primeiro tempo sem gols, Malen abriu o placar para o time da casa, aos dez minutos, mas o Stuttgart empatou sete minutos depois, quando Massimo driblou Hummels e marcou. A vitória só veio aos 39 minutos, graças a um rebote aproveitado por Reus após finalização de Hazard.

A rodada do Alemão teve outros quatro jogos nesta manhã. Na briga pelas primeiras colocações, o Bayern Leverkusen venceu o Bochum por 1 a 0, com um gol marcado por Adli ainda aos quatro minutos do primeiro tempo, e subiu para a quarta colocação, agora com 21 pontos.

A ascensão do Leverkusen na tabela só foi possível porque o Wolfsburg ficou no empate por 2 a 2 com o Bielefeld e acabou ultrapassado, agora ocupando a quinta colocação, com 20 pontos. Logo abaixo, em sexto, com 18, está o RB Leipzig, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Hoffenheim, atual oitavo colocado, com 17. Na mesma faixa da tabela, em sétimo, também com 18, o Borussia Monchengladbach goleou o lanterna Greuther Furth por 4 a 0.