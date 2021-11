Parque Oriental recebe espetáculo teatral infantil aos finais de semana

Da redação

Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 13:17



O Parque Oriental é palco de atrações culturais, esportivas e de lazer. Até dia 05 de dezembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, moradores e visitantes podem curtir o espetáculo teatral infantil “Clara cor de um silêncio azul”, do Teatro de Torneado, com apoio do PROAC, Secretaria de Educação e Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo – SEJEL. A ação, voltada para crianças com idade a partir dos 6 anos, será realizada no pavilhão de eventos do Parque Oriental, sempre às 19h. A bilheteria estará aberta uma hora antes do início do espetáculo, e o ingresso vale uma contribuição voluntária (em qualquer quantia).

O enredo do espetáculo conta a história da menina Clara que adorava ir ao Rio de Janeiro assistir as montagens do Teatro Tablado e no fim de uma das sessões, a menina foi atropelada e passou 64 dias em coma. “É através desse mergulho sobre o que se passou na imaginação de uma criança em estado de coma que o Teatro de Torneado preparou o seu espetáculo de volta aos palcos, ao mesmo tempo em que a Trupe faz uma singela homenagem a uma das mais importantes autoras de teatro para infância de todos os tempos: Maria Clara Machado com o seu Teatro Tablado”, explica o diretor do espetáculo, William Costa Lima.

"Clara cor de um silêncio azul” também conta com o apoio do Sítio Cultural Alsácia e Escola Atemporal de Artes.

Serviço - Espetáculo Clara cor de um silêncio azul

De 19 de novembro a 05 de dezembro de 2021

Aberto ao público geral às sextas-feiras, sábado e domingo às 19h

Com sessões às sextas para os alunos da Rede Municipal de Educação de Ribeirão Pires dentro do Projeto: “Teatro em Obras”.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: acima de 6 anos.

Onde: Parque Oriental - Milton Marinho - Rua: Major Cardim, 3100 - Estância Noblesse, Ribeirão Pires

Quanto: Contribuição Voluntária Consciente - Bilheteria abre uma hora antes do início do espetáculo.

Quantidade de lugares: 100.

Informações: www.torneadoemrede.com ou (11) 94790-7888