Britney Spears critica ironia de Christina Aguilera sobre fim de tutela: Se recusar a falar é mentir

20/11/2021 | 12:11



Ao que parece, a relação entre Britney Spears e Christina Aguilera está estremecida! O mundo das princesas do pop pegou fogo após a cantora se recusar a falar sobre o fim da tutela de Spears quando o assunto veio à tona no Grammy Latino 2021.

Tudo começou quando um repórter abordou Aguilera e questionou se ela teve algum contato com Britney depois de vencer o processo judicial contra o pai. Christina, por sua vez, ironizou a situação e respondeu com caretas - segundos antes de simplesmente abandonar a entrevista:

- Ah, não posso [comentar], mas estou feliz por ela.

Britney não gostou nadinha da resposta da ex-colega de O Clube do Mickey e decidiu respostar o vídeo nos Stories com a seguinte legenda:

Eu amo e adoro todos que me apoiaram... Mas se recusar a falar quando se sabe a verdade é o mesmo que mentir! Fiquei 13 anos em um sistema abusivo e corrupto, mas por que é um assunto tão difícil para as pessoas falarem? Eu sou aquela que passou por cima de todos os apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada. Sim, eu me importo!

Logo em seguida, a cantora alfinetou ainda mais Aguilera e publicou um vídeo de Lady Gaga:

Obrigada Lady Gaga por genuinamente tirar um tempo para dizer algo tão gentil. Você me fez chorar! Eu te amo, escreveu.

Eita!