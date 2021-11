Chay posa com filho recém-nascido e se declara para Laura Neiva: Você é um universo

20/11/2021 | 11:10



O termômetro da fofura explodiu! Chay Suede compartilhou nas redes sociais um clique do ator tendo um momento para lá de encantador com o filho recém-nascido, José.

Você nasceu e o mundo tornou a começar. Te amo, meu filho, escreveu na legenda.

E não parou por aí! Chay aproveitou a ocasião e se declarou para Laura Neiva:

Você é um universo em profundidade e possibilidades. O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você. Te ver sendo você é a aula que eu faço questão de não perder. Obrigado pelo privilégio de poder te acompanhar, ainda que às vezes aprendiz de tudo que você já sabe de cór. Te amo loucamente. .

Fofo, né?! Os artistas também são pais da pequena Maria, de dois anos de idade.