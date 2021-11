Xanddy se derrete ao ver Carla Perez de biquíni: Amor da minha vida inteira

20/11/2021 | 11:10



Casados há 20 anos, Xanddy e Carla Perez não deixam a chama do amor apagar! Os pombinhos são sempre clicados juntinhos nas redes sociais e não poupam elogios um ao outro. Desta vez, o casal aproveitou um passeio na lancha e Xanddy se derreteu ao ver a esposa exibir o corpão de biquíni.

Recentemente, Carla completou 44 anos de idade e recebeu uma baita declaração do vocalista do grupo Harmonia do Samba:

Hoje é aniversário dela, a mulher que mexe com a vida de todos nós. A mais intensa e mais amorosa, preocupada com os detalhes, preocupada com todos. A mais forte e mais sensível também. A mulher que Deus me presenteou, nos presenteou. Amor da minha vida inteira, como eu sou feliz em dividir essa jornada com você. Hoje e sempre, meu desejo é a sua felicidade, saúde, paz, amor, alegria e todas as coisas boas da vida que você merece. Eu te amo muito, meu neném! Meu girassol. Feliz aniversário. O dia hoje é todinho seu. Vamos celebrar ele do jeitinho que você merece.

Fofos, né?!