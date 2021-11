?Aluguel nos faz transferir lojas para a rua?, diz Rolf Buddemeyer

20/11/2021 | 11:00



À frente do conselho da fabricante de produtos de cama, mesa e banho Buddemeyer, Rolf Buddemeyer conta que a inflação dos aluguéis está levando a empresa a transferir as lojas da marca Casa Almeida de shoppings para as ruas. "O custo de operação na rua corresponde a 35% do de uma loja em shopping." Apesar da pressão de custo, ele espera crescer 25% sobre o ano passado, quando faturou R$ 359 milhões.

A pandemia propiciou um consumo maior de produtos da nossa categoria. Agora, as pessoas devem gastar mais com viagens. Então, há dúvidas sobre como vai ser para o setor. Mesmo assim, estamos otimistas, porque há expectativa de que as pessoas continuem investindo em suas casas.

Antes da pandemia, o grupo estava ampliando a rede de lojas físicas com a marca Casa Almeida. Como ficou esse projeto?

Vamos continuar ampliando a rede, mas substituindo lojas de shopping por unidades de rua em função dos custos. A correção do aluguel foi muito forte. Por mais que você negocie o preço, é difícil para o shopping abrir mão de algo que está no contrato. Hoje, temos 14 lojas, sendo oito em shoppings. No próximo ano, vamos levar para a rua umas duas lojas que estão em shoppings.

Quão mais caro é manter uma loja em shopping? As vendas nesses centros não compensam a diferença de custo?

Ainda que o custo de operação na rua seja maior - tem de ter mais segurança, por exemplo -, ele corresponde a 35% do total do de uma loja em shopping. É claro que loja de rua demora mais para fixar ponto. Em shopping, em dois anos você está estabelecido. Na rua, são três ou quatro anos. O difícil da loja de rua é achar o ponto certo. Mas ainda vale a pena.