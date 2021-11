Revista revela motivo do término entre Shawn Mendes e Camila Cabello

20/11/2021 | 10:10



Desde que Camila Cabello e Shawn Mendes chocaram os fãs com o anúncio do rompimento após dois anos de namoro, muitos internautas tem se perguntado qual seria o motivo do término de um dos casais mais shippados (e fofos!) do mundo da celebridade. De acordo com a revista People, uma fonte próxima aos cantores informou que não houve nenhuma briga entre os dois, o romance simplesmente esfriou.

Simplesmente não era um relacionamento que pudesse avançar além deste ponto. Parece que o romance e a paixão acabaram, revelou.

Nas redes sociais, os donos do hit Señorita escreveram:

Ei pessoal, decidimos terminar nosso relacionamento romântico, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos seu apoio desde o início e no futuro. Camila e Shawn. Será que acabou de vez ou ainda vai rolar um comeback?