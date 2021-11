Camila Pitanga revela que virou alvo de julgamentos após assumir bissexualidade: Meu modo de viver

20/11/2021 | 10:10



Camila Pitanga, que recentemente saiu da TV Globo após 25 anos de emissora, abriu o coração e refletiu sobre os últimos acontecimentos de sua vida! Em outubro deste ano, logo depois de postar a primeira foto com o novo namorado, Patrick Pessoa, a atriz foi duramente criticada. Isso porque, ela havia passado a maior parte da pandemia com a artesã Beatriz Coelho. Sem perder o bom humor, Camila não entendeu o julgamento e explicou para os internautas que a letra B da sigla LGBTQIA+ não era de Beyoncé, sendo assim, o coração da musa estava aberto tanto homens quanto mulheres. Em conversa com a revista Claudia, Pitanga voltou a falar sobre o bissexualidade, e disparou:

Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir mão da liberdade, seja a minha, a de quem me cerca, seja a de quem pensa diferente de mim. Quando pessoas acham que têm autoridade para serem preconceituosas, sem pudor, a gente não pode recuar. Não dá para abrir espaço para o obscurantismo e o julgamento dos outros. Nada como ter a idade que tenho para entender que a minha vida ou quem eu amo não tem a ver com o outro. Não se trata de um panfleto ou lição de moral para ninguém. É só o meu modo de viver, de amar e existir. Se respeitarmos um ao outro, teremos uma vida mais interessante, mais plural. Trilho uma trajetória de maturidade e envelhecimento com saúde, amor próprio e aceitação de fissuras e medos. Hoje, encaro meus passos em falso com leveza e compreensão mais amorosa do que antes; eu era uma general comigo mesma.