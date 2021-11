Estudantes do 9º ano salvam colega engasgado com bala em Ribeirão

Heitor Agricio

Especial para o Diário



20/11/2021 | 08:55



Dois alunos do 9º ano do ensino médio da EE (Escola Estadual) Antonio Messias Szymanski, em Ribeirão Pires, Cauã Borges de Souza e Noah dos Santos Silva, ambos de 15 anos, receberam certificado de honra ao mérito por salvar a vida do colega de sala Victor Henrique Pacheco, 16, que se engasgou com uma bala. Os jovens haviam recebido uma semana antes treinamento de primeiros socorros no programa Bombeiro na Escola e conseguiram realizar a manobra de urgência.

O episódio ocorreu no dia 29 de outubro. Victor estava chupando uma bala quando engasgou e foi até a diretora Patrícia Oliveira Rosa, 38, em busca de ajuda. Enquanto acionava o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a diretora lembrou que os alunos do 9º ano haviam participado do treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Foi então que Cauã e Noah conseguiram fazer manobra chamada de Heimlich (simular a tosse, por meio da elevação do diafragma e aumento da pressão intratorácica) e desengasgaram o colega.

Apesar da pouca idade, os garotos mantiveram a calma diante da situação adversa. “Na hora deu branco e deu medo”, confessa Cauã, mas após o fim do episódio eles relatam a importância dos ensinamentos passados pelo Corpo de Bombeiros. “Ajudaram bastante, fazia uma semana que a gente tinha recebido o diploma (de conclusão do programa), aí aconteceu isso de o menino engasgar, então foi bem útil”, acrescentou Noah.

Victor diz que foi uma situação desesperadora. O jovem agradeceu aos colegas. “Fiquei meio desesperado na hora, começou a fechar a garganta, não consegui respirar. Muito feliz que os meninos conseguiram me ajudar”, comentou.

O cabo do Corpo de Bombeiros Edson da Silva Filho, educador do programa responsável pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, foi professor do curso da turma da escola e conta que o programa foi implementado no Grande ABC no segundo semestre de 2021. “É importante para mostrar para a população que esse conhecimento é relevante de fato, e que ele pode salvar uma vida”, comentou. “Quanto maior for o número de pessoas que a gente conseguir passar esse conhecimento, melhor.”

Patrícia acompanhou tudo e conta que toda a situação durou menos de cinco minutos e disse estar orgulhosa com a coragem dos alunos. A diretora também afirma que esse é um conhecimento importante e que todos os alunos vão levar para a vida.

A entrega dos certificados foi realizada pelo cabo Filho, pela major Cynthia Montanheiro de Godoy Cicerelli e por Faísca, a mascote do programa. A major encerrou a cerimônia agradecendo o espaço que a escola cedeu ao programa e exaltou que é gratificante saber que o conhecimento foi posto em prática.





SOBRE O PROGRAMA

O programa Bombeiro na Escola atende turmas dos 4º e 5º anos do ensino fundamental com conhecimentos básicos de sobrevivência e ensinando como evitar situações de risco. E também dá aulas para turmas do 8º e 9º anos do fundamental, trazendo conhecimento aprofundado sobre primeiros socorros e como agir em situação de emergência. O serviço é gratuito. As escolas interessadas podem encaminhar e-mail para 8gb3sgb@hotmail.com ou ligar para 4555-1925 4555-6001.