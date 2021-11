Região tem agenda recheada no Dia da Consciência Negra

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 08:43



As cidades do Grande ABC prepararam programação especial para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado hoje e instituído em 2011 em referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os Estados de Alagoas e Pernambuco. A agenda prevê desde shows musicais até oficinas focadas na diversidade da arte, cultura e religião africana.

O único município em que a data é feriado hoje é Santo André. As outras cidades anteciparam a data no megaferiado entre 27 de março e 4 de abril, que teve o intuito de diminuir a circulação das pessoas em momento de agravamento da pandemia da Covid. A cidade de São Paulo também antecipou a data, portanto, hoje será dia normal na cidade.

Em Santo André, está programada para dia 1º, às 19h30, live no Youtube para profissionais da rede municipal de ensino que atendem a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A temática será abordada a partir da literatura infantil: Uma Leitura Sobre a Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira com participação da professora Diana Navas.

A Prefeitura de São Bernardo promove oficinas ao longo do dia. Um dos destaques é a Oficina Resgate da Ancestralidade Através da Confecção de Bonecas Abayomi, a partir das 10h, na Chácara Silvestre, na qual serão produzidas bonecas em feltro e tecidos. Outra atração no local é a exposição fotográfica Encantados e Terra de Pretos, com obras de autoria do fotógrafo Ricardo Teles, que retratam o cotidiano de nove comunidades negras rurais (quilombos), com toda a sua riqueza e diversidade.

Em São Caetano a comemoração será amanhã com o evento Kennedy Multicultural, no qual a Avenida Presidente Kennedy, tradicional ponto de lazer nos fins de semana, receberá food trucks e aulas abertas de zumba, fit dance e axé. Ao longo do dia acontecem shows musicais e intervenções de rua como o cortejo do maracatu e o gingado da capoeira.

Diadema vai contar com a Kizomba – Festa da Raça, com atividades gratuitas durante todo o sábado. Uma das principais atrações é o show que acontece na Praça da Moça, a partir das 13h, com artistas do município e que terá como protagonistas dois nomes de peso da música negra do País: a sambista Leci Brandão e o rapper Happin’Hood. A Prefeitura pede que os munícipes levem um quilo de alimento não perecível, que serão doados à campanha Natal Solidário.

Em Rio Grande da Serra, a Prefeitura promove série de atividades, das 13h às 21h, na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Rachel Silveira Monteiro (Rua José Maria Figueiredo, 435, Centro). Entre as atividades estão oficinas, palestra sobre saúde mental, exposições, artes cênicas, danças afro, capoeira, aula de samba rock e baile black.