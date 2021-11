Negros lutam por mais espaço na Igreja

Arthur Gandini

20/11/2021 | 08:09



“Estamos chegando do fundo da terra/Estamos chegando do ventre da noite/Da carne do açoite nós somos/Viemos rezar.” É com a música A de Ó(Estamos Chegando), do cantor Milton Nascimento, que será iniciada a principal das missas da região relacionadas ao Dia da Consciência Negra. A data é comemorada hoje e o culto católico acontece amanhã, às 15h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André. O trecho da melodia aborda o período da escravidão no Brasil, cujas raízes na sociedade motivam os negros a cada vez mais buscarem ser notados e ocupar espaços de poder. E esse processo tem se refletido na Igreja Católica.

“Você vê na sociedade, nas famílias, a quantidade de negros que tem. Aqui em São Paulo, são muito migrantes. Aí você vai na Igreja, é difícil ver um padre negro. É tudo branco”, afirma Teresinha de Jesus, 66 anos, coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira no Grande ABC, órgão interno da Igreja Católica.

A pastoral será responsável pela celebração amanhã. A missa será um pouco diferente do convencional. Conta com todas as passagens que são obrigatórias no culto católico, a exemplo da leitura da Bíblia e o sermão do padre, mas será animada a partir de músicas da cultura afro-brasileira por meio de tambores. A entrada da Bíblia, no início, contará com uma Bandeira do Brasil, uma cruz envolvida em um pano preto, um vaso de flores e um banner com a imagem de Zumbi dos Palmares, ex-escravo e figura que é símbolo no movimento negro. Fiéis também devem utilizar vestimentas coloridas, por exemplo, no estilo de países africanos. “A primeira coisa que me chamou a atenção na pastoral foi a celebração, a espiritualidade”, conta Maria Candida de Paula, 65, que mora em Santo André e participa da pastoral desde 2015. Ela afirma que o órgão é responsável por elevar a autoestima dos negros nas igrejas.

A pastoral católica está presente em todas as cidades do Grande ABC, com exceção de São Caetano e Mauá. Foi fundada em 1988 e tem em torno de 20 voluntários que atuam para organizar a participação dos negros na Igreja, assim como para incentivar a participação em debates sobre a igualdade racial e a entrada na vida religiosa. A pastoral possui organização também a nível nacional e é vinculada à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), grupo que reúne os bispos católicos do País.

DESAFIOS

Fiéis e religiosos católicos afirmam que o racismo é estrutural na sociedade e muitas vezes velado, ou seja, não ocorre de forma clara e acaba por ser negado pelos seus praticantes. Apontam que a participação dos negros é pequena em organismos pastorais dos fiéis e também no clero. Há ainda resistência para negros ocuparem espaços de poder. Outras demonstrações de racismo são mais diretas. Missas como a de amanhã seguem as regras do Vaticano para a realização de cultos. Entretanto, grupos conservadores católicos costumam afirmar de forma pejorativa, por exemplo, que as celebrações contêm “macumba”, em referência a religiões de matriz africana como a umbanda e o candomblé. “A liturgia é sagrada. Nós colocamos (a cultura afro-brasileira) onde há espaço e é possível”, defende Candida.

O bispo responsável por administrar a Igreja Católica na região, dom Pedro Carlos Cipollini, tem dado apoio à discussão sobre o racismo na sociedade. “O Brasil é um País que não acertou as contas com os seus 400 anos de escravidão. Foi dividido em dois Brasis. O andar de cima era o Brasil branco, que podia tudo. As leis valiam em termos. O andar de baixo era o mundo dos negros, propriedade dos patrões. Isso virou uma sociedade violenta, disfarçada em bonobia (gentileza). O brasileiro é cordial?”, questionou ele, no início do mês, em entrevista para a página no Facebook do Diário.

Para o padre Edmar Antonio de Jesus, assessor da pastoral afro-brasileira na região, a tendência é que a participação dos negros na Igreja cresça com o tempo. “A comunidade afrodescendente sempre esteve presente em nossas paróquias e comunidades, a diferença hoje é que esta presença se faz mais por ser notada”, avalia.





