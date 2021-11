Um a cada dez adultos da região recebeu a terceira dose da vacina

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 08:01



Um a cada dez moradores adultos da região já recebeu a dose de reforço contra a Covid-19. De acordo com dados do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as sete cidades contam com 2.091.304 pessoas com 18 anos ou mais, sendo que 230.426 já receberam a terceira dose, ou seja, 11% já estão totalmente protegidos das ações do coronavírus.

Autorizada na terça-feira pelo Ministério da Saúde para ser aplicada em todos os adultos que tenham recebido o segundo imunizante há pelo menos cinco meses, a dose suplementar já vinha sendo ministrada em idosos do Grande ABC desde o início de setembro.

Proporcionalmente, o município da região que mais aplicou a terceira dose foi São Caetano, que tem 21,4% da população com 60 anos ou mais. Até ontem, de acordo com informações da Prefeitura, foram 23.173 terceiras doses, o que cobre 17,6% da população adulta. Na sequência aparece Santo André, com 13,6% dos maiores de 18 anos contemplados com a dose suplementar. São Bernardo atingiu 11,5%, seguida de Ribeirão Pires, com 11,2%; Mauá, com 8,6%; e Diadema, com 7,4%. Rio Grande da Serra não informa dados da dose suplementar.

Com a inclusão de mais adultos na campanha de vacinação, o Grande ABC registrou ontem o dia com o maior número de terceiras doses aplicadas, com 8.448 imunizantes ministrados. De terça-feira até ontem, a média diária, que era de 2.674 em novembro, saltou para 6.974, ou seja, alta de 160,8%.

Presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) destacou a importância da terceira dose da vacina para que a região mantenha os indicadores de casos, mortes e internação sob controle. “Iniciamos a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais, com a dose suplementar, para quem já está vacinado há mais de cinco meses. O avanço na proteção tem corroborado os bons números em todo o Grande ABC. Por isso, completar a cobertura vacinal é fundamental para superarmos, de uma vez por todas, a pandemia”, comentou o chefe do Executivo andreense.

Segundo a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Melo, o reforço vacinal é importante para manter em alta no organismo o nível de anticorpos. “Os estudos têm mostrado que, a partir do quinto ou sexto mês, independentemente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de reforçarmos nosso sistema imunológico tomando uma dose de reforço”, comentou a secretária.

MEGAVACINAÇÃO

O Ministério da Saúde coloca em prática hoje até o dia 26 a campanha Megavacinação. Para estimular a população a tomar todas as doses recomendadas da vacina e completar o ciclo de imunização, o ministério conta com a ampliação do horário de funcionamento dos postos de vacinação durante a iniciativa. “Já temos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais importantes do mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos em relação ao (percentual da) população imunizada, mas temos que avançar ainda mais para que não aconteça o que está ocorrendo em alguns países da Europa, onde observamos um aumento do número de casos”, alertou o ministro Marcelo Queiroga.

No Grande ABC, as prefeituras mantêm a campanha de vacinação contra a Covid nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e também nos postos de drive-thru.

MUNICÍPIOS COMPUTAM MAIS 3 ÓBITOS

Assim como na quinta-feira, ontem o Grande ABC registrou apenas três mortes em decorrência da Covid. Os novos óbitos foram reportados pelas prefeituras de Santo André (dois) e São Bernardo. Com isso, desde o início da pandemia já foram computadas 10.456 perdas entre moradores da região.

As cidades informaram mais 65 diagnósticos positivos da doença, sendo 33 em Mauá, 26 em Santo André, três em São Caetano e três em Diadema. O número de recuperados da doença chegou a 253.790.