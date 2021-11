No reencontro de Carille com Corinthians, Marinho é dúvida no Santos

19/11/2021 | 21:20



Engrenando no Campeonato Brasileiro, o Santos tem um novo desafio pela frente, o Corinthians, em jogo marcado neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada. A partida marca o reencontro do time do Parque São Jorge com o técnico santista Fábio Carille. Auxiliar do Corinthians por oito anos, Carille conquistou o tricampeonato paulista (2017/18/19) e o título brasileiro (2017) pelo alvinegro.

No Santos, o treinador tenta encontrar o caminho das vitórias. O time da Baixada Santista está na 11ª colocação, com 42 pontos, abriu seis da zona de rebaixamento e já pensa em qual torneio continental irá disputar na próxima temporada.

No entanto, para o duelo contra o Santos, o atacante Marinho é dúvida. Com dores na coxa, mas sem lesão, o camisa 11 ainda não está descartado, mas a presença dele é difícil. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo na vitória por 2 a 0 para cima da Chapecoense, na última quarta-feira.

Em contrapartida, Lucas Braga está de volta. Recuperado de um incômodo na coxa, também, o atacante será titular. A tendência é que forme dupla ofensiva com o experiente Diego Tardelli.

O goleiro João Paulo, que não sofre gol há três jogos, afirmou que o Santos precisa estar atento. "A gente sabe que vai ser uma luta até o final. Temos mais grandes batalhas pela frente, e os resultados positivos dos rivais na rodada servem como sinal de alerta para nós não baixamos a guarda. Não tem nada definido ainda e o campeonato é traiçoeiro. O importante agora é a gente somar pontos, seja em casa ou fora", explicou.

A expectativa é que o Santo enfrente o Corinthians com: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho (Marinho), Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Diego Tardelli.