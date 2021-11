Educação antirracista o ano inteiro

Do Diário do Grande ABC



Com 56% da população preta ou parda, é assustador que o racismo ainda esteja presente na sociedade com tanta força. Não à toa, foi preciso ‘criar uma data’ para que a luta antirracista seja a pauta central, como fazemos no Dia da Consciência Negra. Mas acredito que a reflexão deve se estender ao longo do ano com educação antirracista nas escolas. É preciso revisitar a história e a forma que ela é contada, evitar estereótipos e figuras negras ridicularizadas. Em País colonizado como o nosso, marcado por tanta violência contra indígenas e negros, questiono se, de fato, aprendemos como o racismo e a segregação estão estruturados em nossa sociedade até hoje.



Foram quase 500 anos para tipificar o racismo como crime, em 1988, com a Constituição Federal. Até lá, muito sangue foi derramado, além da tentativa constante de apagamento da história negra, que só não foi mais efetiva porque houve muita resistência de nossos ancestrais. Já em 2003, a Lei Federal 10.639 estabeleceu obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica, atendendo a antiga reivindicação do Movimento Negro no Brasil e que sempre resistiu a invisibilização do povo preto. E mais importante que aplicar a lei, é reconhecer o racismo estrutural, que vem desde a abolição da escravatura até hoje.



Educação antirracista é reconhecer o racismo sistêmico e naturalizado na sociedade, a ponto de não vermos negros em papéis de destaque de forma proporcional, e acharmos isso normal. A escola deve assegurar espaço aos alunos negros na tomada de decisões, assim como embasar o ensino em conteúdo de autores, pensadores e compositores pretos, para que as vivências sejam aprofundadas para alunos brancos, ao mesmo tempo em que reforça a representatividade, que interfere positivamente na autoestima e da forma como esse aluno ocupa o seu lugar no mundo.



Lembro, também, que o respeito à diversidade está diretamente ligado às diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Portanto, a luta antirracista é dever de todos e está amparada inclusive na Constituição Federal. A desconstrução do racismo e de todas as formas de preconceitos – veladas ou explícitas –, precisa ser combatida de forma contundente, acompanhada de verdadeira reparação histórica. Esse processo não é, nem nunca foi, fácil, pois é necessário que parte da sociedade assuma e, mais que isso, renuncie a uma série de privilégios. É difícil e pode ser até mesmo doloroso para alguns, mas é fundamental para a construção de nova estrutura de sociedade que visa a equidade e o respeito à vida humana. Seguiremos na luta e não vamos aceitar nenhum retrocesso.



Miriam Sales é formada em pedagogia e coordenadora pedagógica da empresa Mind Lab.

Coleira

O silêncio vergonhoso de nossos nobres vereadores ante a grita popular contra a decisão imoral e indecente de se aumentar de 21 para 27 as cadeiras na Câmara andreense, nos faz refletir sobre quem, efetivamente, são seus verdadeiros patrões. Saudade do tempo em que uma atriz ostentava orgulhosamente em seu pescoço uma coleira com o nome de seu ‘patrão’. Ela pelo menos tinha a dignidade de não esconder de ninguém quem ele era.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Banheiro misto

Vendo a repercussão da reportagem a respeito da postura do dono da escola Liceu Jardim, em Santo André (Setecidades, dia 10), e vendo toda a manifestação na Câmara Municipal de Santo André pelo vereador Ricardo Alvarez (Política, dia 18), o qual tenho respeito, gostaria de fazer uma pergunta: hoje na Câmara Municipal, na Prefeitura e nos órgãos públicos tem banheiro misto? Faça- me um favor! Vamos poupar energia para coisas relevantes. Santo André merece mais do senhor.

Robson Albuquerque

Santo André



São Caetano<EM>

<EM>Ainda em relação ao Editorial ‘Chega de prefeito interino’ (Opinião, dia 17), mesmo que os respeitáveis ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entendam que a eleição de José Aurícchio Júnior em São Caetano foi legal, este assumirá o Palácio da Cerâmica para governar por cerca de três anos, além de assumir Prefeitura praticamente ‘esfacelada’ pela péssima gestão do seu prefeito interino. Aqui na minha querida Diadema, chego a imaginar como deve estar a situação do povo são-caetanense. Será que os ministros do TSE precisam da ajuda dos bombeiros para destravar esse nó?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Mentiras

Li na mídia que o governo do presidente Bolsonaro ‘segurou’ dados referentes ao desmatamento na Amazônia para que não fossem expostos na Conferência Climática das Nações Unidas. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostrou que o desmatamento na floresta foi o maior registrado desde 2006, de 13,235 mil quilômetros quadrados, isso entre agosto de 2020 e julho deste ano. Ou seja, mais uma mentira deste governo. Para mim nenhuma novidade! É governo que começou com a mentira da facada, mentiu durante todo o mandato e continuará mentindo, iludindo apenas alguns poucos. Os bolsominions vão dizer: ‘Ele foi votado por 57 milhões de brasileiros’. Sim, mas a esmagadora maioria já percebeu que foi enganada e pulou fora desse barco furado. Agora só resta a eles dizerem: ‘E o Lula?’, ‘você é esquerdista’, ‘é comunista’, ‘está torcendo contra’, porque é o máximo que conseguem argumentar, se é que isso é argumento.

Ismar Liberatti

Ribeirão Pires



Escoteiros

Dia 13 foi constatada invasão ao Grupo Escoteiro Guaianazes, em São Bernardo, com o saque de bens dos escoteiros, fios e cabos elétricos, de telefonia e de internet, além das instalações de gás de cozinha, botijões, torneiras e computador. Indivíduos dessa categoria com certeza não tiveram um ‘akelá’ ou ‘chefe escoteiro’ para ajudá-los a enxergar o propósito da vida. Viemos a este mundo para fazer o bem, para receber o bem, fazer feliz e sermos felizes. Qualquer outro caminho nos marginaliza e nos transforma em ratos (me desculpem os animais), que destroem o caminho por onde passam com a ilusão de que estão vivendo. Nosso trabalho está longe de terminar. Esses jovens que hoje abraçamos, quisera eu se transformassem em agentes da mudança de rota deste nosso País. Hoje, levanto os olhos e rezo ao Invizível, Todo-Poderoso, para que nos conceda a paz de espírito que perdemos nesta semana; que nos recupere a esperança e a certeza de que estamos no caminho certo. Antes de nós, tantos outros homens lutaram e conseguiram seus objetivos, restando-nos suas bênçãos e orientações, de onde estiverem. Eu escolho ser do bem, do bem de todos!

Márcia Perecin

São Benardo