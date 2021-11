Eletrobras: conselho aprova contratação de Bancos que irão coordenar follow on

19/11/2021 | 20:57



O conselho de administração da Eletrobras aprovou a contratação do Sindicato de Bancos, que irá fazer a estruturação da operação de follow on, visando a privatização da estatal.

O comunicado enviado à CVM informa também que já foram assinadas as respectivas cartas-mandato com os coordenadores líderes, que são o Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP Investimentos.

As instituições bookrunners são Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.