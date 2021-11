Sindicato das empresas de ônibus recorre ao Ministério Público para evitar paralisação na próxima semana

Da Redação

19/11/2021 | 17:38



O Setcabc (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC) recorreu ao Ministério Público, governo do Estado, prefeituras e autoridades do judiciário para tentar evitar a paralisação do transporte público da região agendada para próxima semana. A categoria rejeitou na quarta-feira, de forma unanime em assembleia presencial, a proposta patronal que oferecia reajuste salarial de 8%. Atualmente, o salário dos motoristas da região é de R$ 3.359,57 - valor é o segundo maior do País, a frente da Capital (R$ 3.055,36) e abaixo apenas de Sorocaba (R$ 4.350,00) - segundo dados do sindicato.

A proposta oferecida pelas empresas de ônibus do Grande ABC é 2 pontos percentuais maior do que o acordado pela categoria na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os trabalhadores de transporte aceitaram o reajuste salarial de 6% e colocaram fim no estado de greve. Os funcionários da região reivindicam reajuste de 11% da inflação, retorno do pagamento do PLR (Participação nos Lucros e Resultados), suspenso desde o ano passado por conta da pandemia, e aumento real de mais 5% para categoria.

O ofício enviado as autoridades alega preocupação em relação às negociações com os colaboradores de transporte, já que o Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), notificou as empresas de ônibus que caso não seja enviada uma nova proposta salarial para ser apreciada na próxima assembleia, na segunda-feira (22), os trabalhadores entrarão em greve a partir da próxima quarta-feira (24).

O diretor jurídico do Setcabc, Francisco Bernardino Ferreira, alega que o objetivo do documento é tentar prevenir a paralisação do transporte público e mobilizar outros órgãos. “Estamos tentando encontrar uma solução para evitar que a população não seja prejudicada. Os funcionários já decretaram estado de greve sem ao menos uma nova rodada de negociações, e por isso é importante informar todas as autoridades sobre a possibilidade de paralisação das atividades. Iremos passar o fim de semana tentando encontrar uma solução para que a situação não chegue no limite”, argumenta o diretor.

O diretor ressaltou as dificuldades financeiras das empresas. “A crise econômica também afetou as entidades de transporte. Nos últimos 12 meses tivemos uma diminuição de 42,35% no número de passageiros, que passou de 155 mil usuários para 89.350. Temos que considerar também o constante aumento do combustível e a defasagem das tarifas municipais e intermunicipais desde 2019”, finaliza Ferreira.