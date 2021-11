Após cirurgia no ombro, Fátima Bernardes faz primeira sessão de fisioterapia aquática

19/11/2021 | 16:11



Como você já viu, Fátima Bernardes passou por uma cirurgia no ombro esquerdo em outubro, depois de ter rompido um tendão do músculo. A apresentadora ainda está em fase de recuperação e nesta sexta-feira, dia 19, compartilhou no Instagram sua primeira sessão de fisioterapia aquática.

Nos Stories, ela postou pequenos vídeos na piscina, de máscara e com um maiô preto, enquanto realizava os exercícios indicados pelo profissional ao seu lado.

Depois mostro como foi. Sextou! Cada um como pode, escreveu na legenda.

Afastada da TV desde a operação, a apresentadora anunciou anteriormente que voltará a comandar o Encontro na próxima segunda-feira, dia 22.