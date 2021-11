Laura Neiva mostra primeiro encontro da filha Maria com recém-nascido, José

19/11/2021 | 16:10



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, a família de Chay Suede e Laura Neiva aumentou na última quarta-feira, dia 17, com o nascimento de José, o segundo filho do casal.

O anúncio da chegada do bebê foi feita pelo Instagram de Laura e nesta sexta-feira, dia 19, ela também compartilhou o momento do primeiro encontro de Maria, a primogênita do casal, com o mais novo membro da família.

Será que ela ficou feliz ? Uma das primeiras coisas que ela disse quando o encontrou foi meu neném, escreveu Laura na legenda.

Chay, por sua vez, fez uma linda homenagem para a esposa. Com direito a textão e tudo, o ator mostrou sua gratidão e amor pela companheira em post nas redes sociais.

Laura, você é um universo em profundidade e possibilidades. O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você. Te ver sendo você é a aula que eu faço questão de não perder. Obrigado pelo privilégio de poder te acompanhar, ainda que às vezes aprendiz de tudo que você já sabe de cor. Te amo loucamente. Chay.