Repercussão negativa no clássico faz Palmeiras apostar em titulares em Fortaleza

19/11/2021 | 15:45



A derrota por 2 a 0 diante do São Paulo, tratada por muitos como a pior partida do Palmeiras na temporada, não caiu bem. O técnico Abel Ferreira voltou a ser pressionado pela torcida, que criticou muito a escalação usada pelo treinador em uma partida que poderia ter deixado o rival em situação delicada na luta contra o rebaixamento. Por causa disso, ele utilizará titulares na visita ao Fortaleza, neste sábado.

Na coletiva após a derrota da última quarta-feira, em pleno Allianz Parque, o português criticou o calendário brasileiro e deixou claro que seguiria o plano estabelecido por ele e sua comissão técnica, priorizando o embate contra o Flamengo, no dia 27, pela final da Copa Libertadores da América.

O Palmeiras realmente tem um plano predefinido para essas rodadas finais do Brasileirão. O treinador, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance, decidiu que o ideal, para evitar desgaste ou perda de atletas por lesão, era ter o time completo no dia 20 e poupá-lo no dia 17 e, posteriormente, no dia 23, data do confronto diante do Atlético-MG.

Por isso, deve entrar em campo contra o Fortaleza, neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, com força máxima. Abel Ferreira contará novamente com o zagueiro Gustavo Gómez e com o lateral Piquerez, que estavam, respectivamente, defendendo as seleções de Paraguai e Uruguai.

As dúvidas são duas. Suspenso na Libertadores, Marcos Rocha poderá dar lugar a Mayke. Não está descartada a possibilidade do treinador usar um homem de defesa no setor ou até recuar Felipe Melo. O capitão do time paulista não tem cadeira cativa. Ele está voltando de suspensão, assim como Dudu, e briga por posição com Danilo. Do meio pra frente, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa devem iniciar juntos novamente.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras aparece na terceira colocação do Brasileirão, com 58 pontos, apenas atrás de Atlético Mineiro (71) e Flamengo (63). Um provável time para encarar o Fortaleza tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.