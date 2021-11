Semelhança de Marília Mendonça com filho surpreende web: Mini clone

19/11/2021 | 15:10



Que o legado de Marília Mendonça é eterno e ultrapassa fronteiras todos já sabiam, mas alguém já havia notado como ela e o filho são verdadeiros clones? Uma montagem com certo clique antigo Rainha da Sofrência ao lado da foto do pequeno Leo, de um ano de idade, viralizou na web e deixou os internautas surpresos com a incrível semelhança entre os dois.

Nas redes sociais, eles dispararam:

Até a curvinha da sobrancelha, igualzinhos, coisa mais linda!

É a versão masculina da Marília Mendonça.

É o mesmo rostinho... Mini clone!

Vocês acharam parecidos?