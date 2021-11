Naiara Azevedo está confirmada no Big Brother Brasil 22

19/11/2021 | 15:10



Parece que o Big Brother Brasil 22 já tem uma participante confirmada! De acordo com o colunista Leo Dias, Naiara Azevedo integrará o time de famosos da edição. A informação, divulgada nesta sexta-feira, dia 19, teria sido confirmada diretamente por pessoas da produção e próximas da artista.

Naiara ficou conhecida ao lançar a música 50 reais, parceria com Maiara e Maraisa, em 2016. A musa coleciona atualmente mais de cinco milhões de seguidores no Instagram.

A próxima temporada do reality show vai estrear no dia 17 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt e com novas dinâmicas, como você já viu.