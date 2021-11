Após calote, torcida do Athletico-PR arrecada dinheiro e festeja ida a Montevidéu

19/11/2021 | 15:00



Um grupo de torcedores do Athletico-PR, chamado de "Furacão Chopp", comemorou a chegada ao estádio Centenário, em Montevidéu, palco da final da Copa Sul-Americana entre o clube paranaense e o Red Bull Bragantino, neste sábado. O alívio foi grande, pois o grupo sofreu um golpe do organizador da excursão.

Segundo José Moreira, um dos torcedores, cada pessoa desembolsou o valor de R$ 600 pelo transporte. Ele revelou também que foi atraído pelo pacote, que estava abaixo das demais empresas organizadoras. Por sorte, com uma campanha nas redes sociais, o grupo conseguiu unir R$ 16 mil para conseguir viajar até o Uruguai.

De acordo com testemunhas, o responsável pelo golpe foi identificado, mas ainda não foi encontrado. Ele, inclusive, teria deixado um apartamento, onde morava com um amigo.

"Bonde da Chopp já está na arena, aos que comemoraram o golpe no bonde já podem voltar a comemorar apenas o acesso à Série A. Obrigado torcida Athleticana que nos ajudou nesse momento difícil", falou Jeferson, outro membro do grupo, que claramente usou um tom de provocação ao Coritiba, time recém-promovido à elite do futebol nacional.

O confronto entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino acontecerá neste sábado, às 17h, no estádio Centenário. Além do título, o campeão garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.