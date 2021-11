Brasil fica a 2.10 pontos da Bélgica no ranking da Fifa e Itália despenca para 6º

19/11/2021 | 14:23



O Brasil segue firme sua caça à Bélgica para assumir o primeiro lugar do ranking da Fifa. Nesta sexta-feira, em mais uma atualização, a seleção de Tite diminuiu ainda mais a distância para os europeus e está colada na briga pelo topo, atra´s somente 2.10 pontos. Entre os 10 melhores, destaque ainda para Inglaterra, agora na quarta colocação, e Argentina, em quinto. Ambos ultrapassaram a Itália, campeã da Eurocopa, que perdeu pontos com tropeços seguidos nas Eliminatórias e caiu para sexto.

Depois de empate com o País de Gales em seu último jogo das Eliminatórias, a Bélgica manteve a ponta do ranking da Fifa com 1828.45 pontos, mas já vê a seleção brasileira pedindo passagem, com 1826.35 pontos. Ambas estão descoladas da terceira colocação França, com 1876.15.

O Brasil subiu pelo fato de ter vencido Colômbia e empatado na casa da Argentina, rivais mais bem ranqueados que o País de Gales e também a Estônia, na qual a Bélgica fez 3 a 1. A diferença em relação à lista de outubro caiu bem. Antes, o Brasil estava com 11.97 pontos atrás. Agora são somente 2.10.

Com a temporada finalizada, o Brasil tentará ultrapassar os belgas no começo de 2022, quando encara o empolgado Equador, fora de casa, no fim de janeiro, e hospeda o Paraguai, na primeira semana de fevereiro, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Depois de garantir o retorno às Copas - não foi para a Rússia - a Holanda entrou no Top 10, fechando a lista dos melhores, com 1653.73, passando pela seleção mexicana, que caiu de 9° para 14°. A Dinamarca é outra integrante do seleto grupo, no nono posto. A Itália perdeu 10 pontos com os empates diante de Suíça (1 a 1) e Irlanda do Norte (0 a 0) e, além de ir à repescagem para a Copa, ainda perdeu duas posições.

Confira o Top 10 do ranking

1° Bélgica - 1828.45 pontos

2° Brasil - 1826.35

3° França - 1876.15

4° Inglaterra - 1756.52

5° Argentina - 1750.51

6° Itália - 1750.77

7° Espanha - 1704.75

8° Portugal - 1660.25

9° Dinamarca - 1654.54

10° Holanda - 1653.73