Será que acabou? Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, apaga fotos com cantora

19/11/2021 | 14:11



Será que acabou? Daniel Cady, casado com Ivete Sangalo, apagou as fotos que tinha com a cantora no Instagram. E, nas redes sociais de Veveta também não há cliques com o nutricionista - a última imagem deles juntos é do Dia dos Pais, em agosto deste ano.

E segundo informações do colunista Leo Dias, no perfil de Daniel não há mais fotos com Ivete - os registros que restaram são do ano de 2018.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa de Sangalo ainda não se manifestou.