Kate Middleton surge com novo penteado e repete vestido em evento; confira!

19/11/2021 | 14:11



Não é segredo que Kate Middleton e príncipe William fazem questão de marcar presença no Royal Variety Performance, evento anual realizado pela família real britânica a fim de arrecadar fundos para artistas.

Em 2021, no entanto, a Duquesa de Cambridge roubou os holofotes da noite ao surgir com um novo penteado, concentrando os fios de seu cabelo - que estavam modelados em cachos - do lado esquerdo da cabeça.

Outro aspecto que atraiu a atenção, é claro, foi o vestido escolhido por Kate: tratava-se de uma peça de mangas longas, na cor verde-esmeralda, adornada de lantejoulas e pedras cintilantes. De acordo com o Daily Mail, o vestido era assinado pela estilista Jenny Packham e custa cerca de três mil e 640 libras - algo em torno dos 27 mil reais.

Os mais atentos, no entanto, talvez tenham percebido que a peça não é uma novidade no armário da duquesa. Apesar de ter sido reformado, o vestido foi usado por Middleton em 2019, durante uma viagem ao Paquistão. Não deixa de ser luxuoso, não é mesmo?

O look foi completado por um par de brincos da marca Missoma Zenyu que custam quase 900 reais, além de uma bolsa da grife Jenny Packham e sapatos do modelo Rebecca Greenery, da marca Emmy London.

Aí sim!