Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, anuncia leilão beneficente com figurino do humorista

19/11/2021 | 14:10



Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, utilizou o seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 19, para anunciar que vai colocar as roupas do humorista em um leilão beneficente para ajudar o Médico Sem Fronteiras, para comemorar os 50 anos da iniciativa.

E as roupas escolhidas por Thales para o leilão são os figurinos que o ator usou no filme Minha Vida Em Marte, além de algumas outras peças do acervo pessoal de Paulo.

Este ano, Médicos Sem Fronteiras (MSF) @msf_brasil completa 50 anos de dedicação à humanidade e, para marcar essa data, a organização promoverá um leilão beneficente. Eu fiz a doação de um figurino que Paulo usou em Minha Vida Em Marte e roupas do acervo pessoal dele.

Eu quero te convidar a participar desse evento virtual e também para contribuir com a missão social de MSF: levar cuidados de saúde a pessoas atingidas por conflitos, epidemias, desastres naturais e socioambientais, desnutrição e exclusão do acesso a saúde, mesmo nos lugares mais remotos e nos contextos mais difíceis.

Lembre-se que ao participar, você ajuda MSF a seguir salvando vidas ao redor do mundo, dia após dia. Confira no site algumas das doações solidárias e cadastre-se para participar: https://www.leilaodearte.com, escreveu Bretas na legenda da publicação no Instagram.