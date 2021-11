'Quem acha que o Pix acabou, está só começando', diz presidente do BC

19/11/2021 | 13:39



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que a autarquia já deve ter um piloto de sua moeda digital em 2022. Ele também destacou que as possibilidades do Pix estão apenas no começo. Segundo Campos Neto, foram feitas até agora 30% das funcionalidades. "Quem acha que o Pix acabou, está só começando", comentou, durante palestra no Meeting News, organizado pelo Grupo Parlatório.

Dentre as novas funcionalidades, ele citou a possibilidade de fazer Pix internacional, novidades em relação a pagamentos programados, além da integração com o Open Finance. "O Pix pode ser uma identidade digital."